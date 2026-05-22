МЧС: спасательные работы в Старобельске приостановлены из-за угрозы новой атаки

Поисково-спасательные работы на месте обрушения в общежитии в Старобельске приостановлены из-за угрозы повторной атаки. Об этом сообщает МЧС России.
Напомним, утром в пятницу, 22 мая, беспилотники украинской армии атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, который входит в структуру педагогического университета.
Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, в здании в момент удара находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Пострадали более 35 человек.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал произошедшее актом терроризма.
