СК завел дело о теракте после удара ВСУ по общежитию Старобельского колледжа

Российские следователи завели уголовное дело о теракте после ночного удара ВСУ по общежитию в Старобельске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По данным ведомства, в ночь на 22 мая 2026 года украинские формирования использовали четыре беспилотника самолетного типа. Целями стали административные корпуса и общежитие местного колледжа — филиала Луганского педуниверситета.
В момент атаки в пятиэтажном здании находились 86 учащихся и один сотрудник. После удара постройка обрушилась до второго этажа, под завалами, предположительно, остаются люди.
На месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК России. Они опрашивают очевидцев, а также готовят серию экспертиз. В рамках дела действиям украинских боевиков, направивших дроны на мирный объект, будет дана правовая оценка.
Напомним, что в результате террористической атаки ВСУ по учебному заведению и общежитию пострадали 35 человек. Всем сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.