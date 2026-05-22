Лжеполицейский совершил сексуальное насилие над девушкой в парке «Сокольники»

Москвич 1984 года рождения совершил сексуальное насилие над девушкой в парке культуры и отдыха «Сокольники» в Москве. Он представился потерпевшей сотрудником правоохранительных органов, хотя им не являлся, а затем начал к ней приставать. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.
— По данным следствия, вечером 18 мая 2026 года в парке культуры и отдыха «Сокольники» фигурант предъявил ранее незнакомой девушке поддельное удостоверение сотрудника органов внутренних дел. Впоследствии фигурант совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Мужчина сообщил девушке, что он разыскивает закладчиков в парке. Злоумышленник заявил, что для конспирации ему нужна спутница. Девушка согласилась, потому что подозреваемый запугал ее привлечением к ответственности. Впоследствии она сообщила о произошедшем в полицию. Лжесиловика задержали и предъявили ему обвинение. СК будет просить суд об аресте фигуранта.
Ранее 22-летний уроженец Самарской области напал с ножом на незнакомую девушку около Лефортовского парка в Москве и попытался ее изнасиловать. Потерпевшей удалось отбиться от мужчины. Силовики задержали подозреваемого, позднее его заключили под стражу. СК завершил расследование дела в декабре прошлого года.