Карагандинец походил по соседям и стал миллионером

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, в Караганде задержан 31-летний житель, ранее уже имевший проблемы с законом. Его подозревают в двух аферах, в результате которых у пенсионеров похищено более 2,8 млн тенге.
Подозреваемый действовал в дневное время, пользуясь доверием и невнимательностью своих жертв. Они проживали в соседних домах, что указывает на тщательно спланированные действия.
В первом случае под видом участкового инспектора он проник в квартиру 77-летнего пенсионера. Используя предлог обмена номеров, он перевел 1 млн 350 тысяч тенге с депозита пенсионера на свой счет. Пропажу денег пожилой мужчина обнаружил лишь вечером.
На следующий день жертвой стала 74-летняя карагандинка. Под видом социального работника визитер под предлогом оформления медицинского такси вручил ей 20 тысяч тенге. Затем в процессе оформления «карты» для такси он получил биометрическое видео пенсионерки.
Последствия оказались катастрофическими: вскоре женщине позвонили из банка и сообщили, что на ее имя оформлен кредит. Общий ущерб составил 1 млн 500 тысяч тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 31-летний карагандинец, чье описание полностью совпало с показаниями пострадавших.
В настоящее время он взят под стражу на период досудебного расследования. Полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.