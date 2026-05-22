Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаках дронов ВСУ на колледж и общежитие в ЛНР пострадали 35 человек, есть погибший

Во время атаки там находилось 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников нанесли удары по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, в результате атак пострадали 35 человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня ночью произошла трагедия. ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа нашего педуниверситета», — написал глава республики Леонид Пасечник.

Во время атаки там находилось 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 35 из них получили ранения разной степени тяжести, отметил глава региона. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек, их передали врачам. В зоне обрушения продолжают оставаться дети, поиски продолжаются, сообщил Пасечник.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что спасатели извлекли тело погибшего студента из-под завалов. На месте обрушения общежития спасатели разбирают завалы вручную и с помощью инженерной техники.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указал на то, что атаку ВСУ на колледж является терактом. Виновные в этом военном преступлении понесут неотвратимое наказание.

«Украинские боевики совершили террористический акт, подвергнув опасности жизни детей. Нацисты как загнанные крысы пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей. Это военные преступления, за совершение которых наказание будет неотвратимым», — подчеркнул Мирошник.

Сотрудники прокуратуры взяли на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке ВСУ. Для оперативного приема жалоб открыта горячая линия, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Утром МЧС приостановило проведение спасательных работ на месте обрушения учебного заведения из-за угрозы повторной атаки.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше