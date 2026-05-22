Виновника резонансного ДТП на Похвалинском съезде могут лишить водительских прав

Резонансная автоавария, которая случилась 20 мая на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде, находится на контроле Управления Госавтоинспекции Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба управления.
В отношении 21-летнего водителя автомобиля Mercedes составлены административные протоколы, в том числе, за отказ от прохождения от медосвидетельствования на состояния опьянения, выезд на встречную полосу в нарушении ПДД, отсутствие страхового полиса, повреждение дорожных сооружений. За это виновника ДТП могут лишить прав на 2,5 года и оштрафовать на сумму более 55 тысяч рублей.
«Для возврата водительского удостоверения предстоит пройти медицинскую комиссию и сдать экзамены на знание правил дорожного движения», — отметили в УГИБДД.
«Мерседес» нарушителя помещён на спецстоянку.
Известно, что с 2025 года в отношении данного водителя составлен 161 административный материал на общую сумму 719 тысяч рублей. Из них 51 протокол — за неуплату штрафа в установленный законом срок.
Как выяснилось, за рулем желтого кабриолета в тот день был сын известного в Нижнем Новгороде бизнесмена Сергея Корнилова. Глава компании «Луидор» умер в августе 2024 года. Его сын Сергей хвалится своей разгульной жизнью в соцсетях. Накануне автоаварии он выложил видео, где позирует за рулем своего авто с бокалом некого напитка. После ДТП он также продемонстрировал подписчикам, что не огорчен случившимся, потому что может купить себе новое авто. Еще позднее Сергея снова застали спящим в одном из самых дорогих ресторанов в городе. При этом пользователи соцсетей посоветовали «мажору» отправиться на СВО.
Госавтоинспекция призывает сообщать о фактах управления транспортным средством в состоянии опьянения, а также фактах опасного вождения по круглосуточному телефону 112.
