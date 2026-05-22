Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Армавире

На федеральной автодороге «Кавказ» в районе Армавира произошло серьезное столкновение легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. В результате аварии пострадали семь человек.
По предварительным данным, ДТП спровоцировала водитель иномарки, которая при выезде на главную дорогу не обеспечила преимущество в движении другому транспортному средству.
«Предварительно установлено, что в Армавире на федеральной автодороге 56-летняя женщина за рулем BMW не уступила дорогу “Форд Транзит” под управлением 49-летнего мужчины и совершила с ним столкновение. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены оба водителя и пять пассажиров “Форда”», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой помощи. Сейчас медики оценивают состояние пострадавших. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.