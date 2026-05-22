Мальчик с ДЦП борется с раком крови в Астане: ему требуется 7,8 млн тенге на препараты

Выявленное у Нурислама заболевание требует длительного, сложного и многоэтапного лечения под постоянным наблюдением специалистов. А ДЦП усложняет общее состояние здоровья и тоже предполагает индивидуальный медицинский подход, дополнительное наблюдение и реабилитационную поддержку.
«В настоящее время ребенок проходит лечение. Однако, учитывая тяжесть основного заболевания и особенности состояния здоровья, нами рассматриваются дополнительные возможности лечения, которые могут повысить эффективность терапии и улучшить прогноз. С этой целью медицинские документы были направлены в зарубежные клиники. Одна из клиник Турции откликнулась и выразила готовность принять моего сына для проведения диагностики и координирования лечения», — рассказала мама мальчика, Зейнеп Елемесова.
По ее словам, клиника составила подробный план лечения. Само лечение мальчик проходит в Казахстане, но семья вынуждена приобретать лекарственные препараты за границей, у официальных производителей. Это связано с тем, что назначенные в Казахстане медикаменты вызывают у подростка осложнения, говорит мама.
«В течение пяти месяцев сын практически не мог есть, сильно мучился. У него развился острый панкреатит, затем — инфекция крови, также была инфекция из-за катетера. Мы три раза лежали в реанимации за один месяц. Пришлось экстренно менять препарат, и ситуация сразу улучшилась», — поделилась Зейнеп.
Сейчас Нурисламу необходимо продолжать лечение, но финансовые возможности семьи не позволяют самостоятельно покрыть расходы. Сумма за один месяц лечения составляет около 2,6 млн тенге. Терапию нужно проходить в течение трех месяцев, а общая сумма в таком случае составит 7,8 млн тенге.
«Наша семья воспитывает двоих несовершеннолетних детей, и в настоящее время мы находимся в затруднительном материальном положении из-за длительного лечения ребенка. Мы будем искренне признательны за любую помощь и поддержку», — заключила Зейнеп.
Реквизиты: Kaspi: 4400 4303 5856 8563. Карта привязана к номеру: +7 702 826 1417, Зейнеп Е. (мама). Halyk: 4405 6397 3762 4419.