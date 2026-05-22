Полицейская погоня за пьяным нижегородским водителем закончилась ДТП

Полицейские попытались остановить машину, но водитель пустился в бегство и направился в сторону Арзамасского округа. Правоохранители организовали преследование. Погоня завершилась на 92‑м км автодороги Р‑158: нарушитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дорожный знак и ограждение. К счастью, водитель не пострадал и медицинской помощи не потребовал.
За рулём оказался 31‑летний безработный житель Арзамаса. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении него составили два административных протокола, отстранили от управления транспортным средством и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
