Полицейская погоня за пьяным нижегородским водителем закончилась ДТП

Полицейские попытались остановить машину, но водитель пустился в бегство и направился в сторону Арзамасского округа.

17 мая в Дальнеконстантиновском округе сотрудники ГИБДД заметили автомобиль отечественного производства: по свидетельствам очевидцев, им управлял нетрезвый водитель. Об этом проинформировала пресс‑служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полицейские попытались остановить машину, но водитель пустился в бегство и направился в сторону Арзамасского округа. Правоохранители организовали преследование. Погоня завершилась на 92‑м км автодороги Р‑158: нарушитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дорожный знак и ограждение. К счастью, водитель не пострадал и медицинской помощи не потребовал.

За рулём оказался 31‑летний безработный житель Арзамаса. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении него составили два административных протокола, отстранили от управления транспортным средством и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

