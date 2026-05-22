Бывший полицейский из Сочи осужден на 10,5 лет за взятку

В 2019 году Сергей Ковтун занимал пост заместителя начальника — начальника отделения уголовного розыска отдела полиции по Лазаревскому району УВД по Сочи. 10 июня того же года при обыске в подвале домовладения он обнаружил не менее 20 емкостей по 200 л каждая со спиртосодержащей продукцией. Общий объем составил не менее 1,5 т. За освобождение от уголовной ответственности за хранение алкоголя без лицензии подсудимый предложил владельцу домовладения передать ему 300 тыс. руб. Тот согласился, сообщив, что 100 тыс. руб. готов отдать сразу, а остаток — позднее. После получения части взятки Ковтун позволил хозяину переместить емкости, оставив около 100 л, о чем потом составили протокол.