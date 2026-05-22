Изрезанный ножом жезказганец заявил, что не имеет никаких претензий к знакомому

В Жезказганском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Суд установил, что в марте 2026 года в квартире в Жезказгане мужчина вступил в словесный конфликт со своими знакомыми во время совместного распития спиртных напитков и нанес потерпевшему несколько ранений кухонным ножом в область спины и живота.
Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Потерпевший не имел претензий к подсудимому и просил не лишать его свободы.
Уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 106 УК, относится к категории тяжких преступлений и предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы.
Суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины и чистосердечное раскаяние, отягчающих обстоятельств не установлено.
С учетом всех обстоятельств дела и данных о личности подсудимого суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы.