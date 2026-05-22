Вынесен приговор участникам экстремистской ячейки в Крыму

Южный военный окружной суд признал виновными пятерых участников крымской ячейки экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», деятельность которой запрещена в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ.
Осужденные получили сроки от 14 до 20 лет. Максимальное наказание получил организатор ячейки, первые четыре года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии.
Их задержали в марте 2024 года в Джанкойском районе за распространение террористической идеологии. На конспиративных собраниях они вербовали в свои ряды местных мусульман.