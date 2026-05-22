На заводе нефтегазовой компании MOL в Венгрии прогремел взрыв

БУДАПЕШТ, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что на заводе нефтегазовой компании MOL в Тисауйвароше произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, а несколько получили ранения.

Источник: Reuters

«На заводе MOL в Тисауйвароше произошел взрыв. Один человек погиб, несколько получили серьезные ранения», — написал Мадьяр в соцсети Facebook*.

По его словам, на место выехали венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань и генеральный директор MOL Жолт Хернади.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

