36-летняя калининградка потеряла более шести миллионов, поверив мошенникам

Доверившись мошенникам, 36-летняя жительница Калининграда потеряла все свои сбережения и влезла в долги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Женщине поступило в мессенджере предложение заработать крупную сумму на криптовалюте. Схема была настолько убедительной, что калининградка не раздумывая начала переводить деньги через банковское приложение. Мошенники показывали ей растущий баланс и уверяли в быстрой прибыли. Когда дело дошло до вывода якобы заработанных денежных средств, связь с «брокерами» оборвалась, а доступ к деньгам исчез. Общий ущерб составил более 6,3 млн рублей, основная часть которых была взята в долг у родственников.
По факту мошенничества следователем ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция в очередной раз напоминает: «Не доверяйте незнакомцам из интернета, обещающим золотые горы, так как это самый быстрый способ остаться без денег. Будьте бдительны!».