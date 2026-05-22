36-летняя калининградка потеряла более шести миллионов, поверив мошенникам

Женщине поступило в мессенджере предложение заработать крупную сумму на криптовалюте. Схема была настолько убедительной, что калининградка не раздумывая начала переводить деньги через банковское приложение. Мошенники показывали ей растущий баланс и уверяли в быстрой прибыли. Когда дело дошло до вывода якобы заработанных денежных средств, связь с «брокерами» оборвалась, а доступ к деньгам исчез. Общий ущерб составил более 6,3 млн рублей, основная часть которых была взята в долг у родственников.