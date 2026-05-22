Определена причина крушения санитарного вертолета в Нижегородской области

Как установили эксперты, причиной аварии стал отказ путевого управления. В полете разрушился корпус хвостового редуктора, из-за чего прекратилась передача крутящего момента на рулевой винт. Это привело к неуправляемому вращению вертолета влево и столкновению с землей. А первопричиной разрушения редуктора стала разбалансировка рулевого винта: элементы одной из лопастей отделились от лонжерона под действием эксплуатационных нагрузок. Произошло это из-за некачественной приклейки при изготовлении.