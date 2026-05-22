Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала белоруса прямо в поезде на Москву. Подробности сообщает УВД Гродненского облисполкома.

В Ленинский РОВД обратилась 83-летняя гродненка. Женщина предположила, что стала жертвой мошенников и курьер забрал у нее более 7000 долларов.

Сотрудники милиции смогли оперативно установить личность 18-летнего молодого человека, забравшего деньги, а также его маршрут.

«По полученным данным сотрудники милиции определили, что гражданин едет на поезде в Москву, он был задержан на станции Орша», — сообщили в УВД.

Деньги пенсионерки находились при задержанном.

Выяснилось, что фигурант также стал жертвой мошенников. Он перешел по ссылке, которая вела на фейковую копию сервиса Е-pos, которую получил в мессенджере, а затем сообщил код. После этого белорусу стали звонить лжесотрудники силовых структур, говоря о том, что якобы он содействовал экстремисткой деятельности. Для решения вопроса без последствий жителю Гродно сказали выполнить специальное задание: забрать у пенсионерки деньги и привезти из в Москву.

