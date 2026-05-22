Чуть не улетел в яму: в Челябинске 17-летний мотоциклист пострадал в ДТП возле места раскопок

На улице Новороссийской в Челябинске вечером 21 мая произошла авария.
17-летний подросток, у которого нет водительских прав, катался на питбайке-эндуро. Начинающий водитель врезался в LADA Priora, за рулем которой был 31-летний мужчина.
Юноша получил травмы.
ДТП случилось рядом с местом работ МУП «ПОВВ». Питбайк повалил ограждение возле ямы но, к счастью, подросток в котлован не провалился.
В отношении юноши составили административный протокол о вождении без прав. Родителей юного мотоциклиста собираются привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.