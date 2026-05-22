Режим ЧС ввели в Ачинске из-за пожара на полигоне отходов

На западе Красноярского края вторые сутки продолжает гореть мусорный полигон. В Ачинском округе введен режим чрезвычайной ситуации.

Источник: "Российская газета"

О режиме ЧС сообщил глава муниципального округа Игорь Титенков. «Площадь пожара составляет около 400 “квадратов”. Масштаб увеличивается, и есть реальная угроза ближайшим населенным пунктам», — проинформировал чиновник.

По его словам, собственник объекта — автоспецбаза — не принимает должных мер для ликвидации возгорания. Власти вынуждены переходить к режиму чрезвычайного реагирования, поскольку риски для местных жителей возрастает, заявил Титенков.

Для борьбы с огнем задействовали ресурсы округа, предприятия должны выделить технику, в частности, бульдозер, чтобы изолировать очаг возгорания.

Региональному оператору по обращению с отходами придется скорректировать план и маршруты вывоза мусора.