В Ачинском округе введён режим ЧС из-за пожара на полигоне

В Ачинском округе ввели режим ЧС из-за крупного пожара на полигоне, сообщил Игорь Титенков, глава округа. Огонь не удаётся потушить уже вторые сутки, а его площадь, по данным МЧС, достигла 400 кв. метров. Ситуация осложняется: масштаб возгорания увеличивается, существует угроза для ближайших населённых пунктов.
Пожар произошёл на объекте АО «Автоспецбаза». По мнению властей, собственник не принимает достаточных мер по ликвидации и предотвращению распространения огня. Отмечается, что подобные инциденты происходили и ранее, однако в этот раз риски для жителей значительно возросли.
В ликвидации происшествия задействованы все доступные ресурсы и техника. Предприятиям поручено выделить дополнительную спецтехнику, в том числе бульдозер для локализации и изоляции очага возгорания.
Собственнику объекта предписано срочно принять меры по устранению нарушений, обеспечению безопасности территории и активному участию в ликвидации пожара.
Региональному оператору ООО «Эко‑транспорт» рекомендовано учитывать сложившуюся обстановку при планировании вывоза отходов и корректировке маршрутов.
Информация о ситуации направлена в министерство экологии Красноярского края и прокуратуру для принятия мер в рамках их полномочий.