Сирены из-за угрозы БПЛА включили в Воронежской области в ночь на 22 мая

Воронеж, Нововоронеж и Лискинский район минувшей ночью оказались под угрозой удара БПЛА, следует из оповещений в канале губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС.
Угроза сохранялась в муниципалитетах до 5:23 22 мая. В Минобороны РФ сообщили, что ночью над регионом уничтожили БПЛА. Количество сбитых беспилотников не уточняется.
На момент публикации в Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.
