Стала известна судьба вещдоков и наследства пропавших Усольцевых

Прошло почти восемь месяцев с момента загадочного исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Автомобиль «Шкода», на котором они приехали в свой последний поход, перевезли из поселка Кутурчин на ответственное хранение в организацию, где работал глава семьи. Их дача под Железногорском не видела хозяев с прошлого сентября.
Какое имущество осталось после пропажи семьи, что считается вещдоком и кто на него может претендовать — в материале krsk.aif.ru.
Машина на хранении.
«Шкода», на которой Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина прибыли в Кутурчин, была обнаружена практически сразу после объявления о пропаже. Внутри остались личные вещи: на сиденье лежала дамская сумочка Ирины, были разбросаны игрушки маленькой Арины, а в бардачке, по данным СК края, нашли 300 тысяч рублей наличными.
«Сейчас машина находится на ответственном хранении у организации, где работал Сергей Усольцев», — пояснила krsk.aif.ru пресс-секретарь ГСУ СК по Красноярскому краю Анастасия Дядечкина.
Кроме того, машина и зарегистрирована на предприятие Сергея Усольцева. Ранее сообщалось, что она проходит по уголовному делу, как вещественное доказательство, поскольку именно на «Шкоде» Усольцевы добрались до Кутурчина.
«Далеко не дворец».
Помимо квартиры в Сосновоборске, у Усольцевых была дача в поселке Тартат под Железногорском. За аккуратным забором из сетки — новый, но еще не до конца отделанный дом из блоков, две теплицы и пустая собачья будка.
«В доме семьи после их пропажи почти никто и не бывает. Дочка Сергея приходила, она тоже живет в поселке. Знаю, что воду отключили и отопление, “законсервировали” все», — рассказывал ранее корреспонденту нашей редакции Александр, сосед Усольцевых.
По его словам, Сергей купил этот участок 13 лет назад и строительством нового дома занимался в основном сам. Ирина, по его наблюдениям, бывала на даче редко и огородом не занималась — просто отдыхала. Версию о том, что с семьей могли расправиться из-за бизнеса, сосед считает маловероятной. «Богатый ли он был? Не знаю. Но внешне, вот видите, дом — далеко не дворец», — говорит он.
Сергей Усольцев действительно был успешным предпринимателем, директором и совладельцем завода порошковых красок. Его жена Ирина позиционировала себя как психолог и «энергопрактик». Накануне исчезновения, по словам соседа, Сергей тщательно чистил с помощью пылесоса свою «Шкоду» во дворе дачи.
Когда дети смогут вступить в наследство?
Вариант, что Усольцевых найдут живыми, к несчастью, маловероятен. А значит, дети пропавших туристов уже могут вступить в наследство. Как рассказал aif.ru юрист Александр Хаминский, при отсутствии завещания наследниками первой очереди станут дети Сергея Усольцева, включая сына из США, и его родители.
У Ирины есть сын от других отношений — Даниил Баталов. Сергею Усольцеву он приходится пасынком. По словам юриста, если Ирина погибла, не успев вступить в наследство после мужа, её сын может претендовать на долю по праву представления. В случае спора любой из наследников сможет оспорить распределение долей в суде.
Однако, чтобы запустить эту процедуру, пропавших необходимо признать умершими через суд. По закону, это можно сделать, если человек пропал при обстоятельствах, угрожавших жизни (как в данном случае), и о нем нет сведений в течение шести месяцев. Но сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов категорически отказывается инициировать этот процесс.
В разговоре с РИА Новости он заявил, что не будет подавать в суд заявление о признании близких погибшими, несмотря на то что полугодовой срок с момента их исчезновения уже истек. Молодой человек намерен продолжать поиски.
«Пока сам не увижу тела, не поверю», — сказал Баталов, отвечая на вопрос о возможном обращении в суд.
Напомним, масштабные поиски семьи Усольцевых могут начаться уже в начале июня. При этом благоприятный период для операции составляет лишь несколько недель. В это время рельеф Кутурчинского Белогорья будет максимально просматриваемым, поскольку снег уже сойдет, а земля и деревья еще не покроются зеленью. Последние фото с поисков собрали в материале.