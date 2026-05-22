В Петербурге при пожаре в конюшне погибло 18 лошадей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Восемнадцать лошадей погибло при пожаре в конюшне в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в городском главке МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел минувшей ночью на Ропшинском шоссе, 8 в одноэтажном здании конюшни на площади 140 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 28 сотрудников МЧС.
«Восемнадцать лошадей погибло», — сказала собеседница агентства.
