Мужчина спас на пожаре семью своих соседей с маленьким ребенком

После этого мужчина стал стучать в двери и стены дома, чтобы разбудить спящих соседей — на эти звуки отреагировал хозяин. Он открыл окно, из которого тут же повалил густой дым. Виталий побежал за лестницей, а в это время его сосед искал в другой комнате жену и ребенка. По лестнице сначала спустили на улицу ребенка, а потом взрослых.