Мужчина спас на пожаре семью своих соседей с маленьким ребенком

Пожар в СНТ «Рябинка» под Сургутом чуть не привел к трагедии — загорелся дом, в которой проживала семья с маленьким ребенком. Но сосед Виталий не только заметил огонь и дым в доме, но и помог выбраться из него двум взрослым и ребенку. Об этом пишет 360.ru.
Как рассказал изданию Виталий, в то утро он собирался выезжать на работу и заметил, что из соседского дома идет дым.
«У меня практика работы в МЧС была, поэтому понял, что черный дым — это ни к чему хорошему. Побежал туда, у меня ключ от их ворот есть. Хотел на террасу зайти, но там уже все горело», — рассказал Виталий.
После этого мужчина стал стучать в двери и стены дома, чтобы разбудить спящих соседей — на эти звуки отреагировал хозяин. Он открыл окно, из которого тут же повалил густой дым. Виталий побежал за лестницей, а в это время его сосед искал в другой комнате жену и ребенка. По лестнице сначала спустили на улицу ребенка, а потом взрослых.
Люди в пожаре не пострадали, только сильно надышались дымом. Через несколько часов их уже отпустили из больницы. Несмотря на то, что пожарные на место ЧП прибыли быстро, дом успел полностью выгореть изнутри, остались только стены.