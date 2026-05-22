Двое детей-самокатчиков пострадали в авариях в Нижнем Новгороде

Водителей просят проявлять повышенную бдительность вблизи жилых зон и мест, где возможно появление юных участников дорожного движения.

За последние 24 часа в Нижнем Новгороде и близлежащих населённых пунктах зафиксированы три дорожно‑транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. Двое из пострадавших передвигались на средствах индивидуальной мобильности. Об этом проинформировала пресс‑служба ГИБДД по региону.

Первое происшествие случилось на улице Страж Революции около 15:15. Автомобиль Nissan сбил девочку, которая ехала на обычном самокате. Юная участница движения выезжала на проезжую часть из‑за припаркованного транспортного средства — это ограничило видимость как для неё, так и для водителя.

Спустя несколько часов, в 19:15, на улице Героев Космоса произошло ещё одно ДТП с участием подростка на СИМ. 14‑летний юноша управлял электросамокатом и выехал на проезжую часть, не уступив дорогу автомобилю Hyundai. Столкновение привело к травмам несовершеннолетнего.

Третье происшествие зафиксировали позже — в 20:00 в деревне Черемисское. Там девочка на велосипеде не справилась с управлением и врезалась в автомобиль Hyundai. В результате инцидента ребёнок получил травмы.

ГИБДД призывает родителей провести с детьми беседы о правилах дорожного движения, особенно при использовании велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Водителей же просят проявлять повышенную бдительность вблизи жилых зон и мест, где возможно появление юных участников дорожного движения.

Ранее полицейская погоня за пьяным нижегородским водителем закончилась ДТП.