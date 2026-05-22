Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Париже задержали 65 участников массовых беспорядков

В Париже накануне финала Кубка Франции между «Лансом» и «Ниццей» произошли массовые беспорядки. Полиция задержала 65 человек.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Группа людей в черной одежде напала на бар в 10-м округе города в ночь с четверга на пятницу. Участники агрессивной толпы швыряли стулья и другие предметы в окна заведения и друг в друга, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Le Figaro.

Правоохранители изъяли у задержанных холодное оружие. В числе тех, кого взяли под стражу, оказались болельщики «Ниццы».

В ходе столкновений пострадали шесть человек.

Решающий матч за Кубок Франции состоится на стадионе «Стад де Франс» в пятницу. Начало встречи запланировано на 21:00 по местному времени (22:00 мск).