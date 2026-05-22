В Париже задержали 65 участников массовых беспорядков

Группа людей в черной одежде напала на бар в 10-м округе города в ночь с четверга на пятницу. Участники агрессивной толпы швыряли стулья и другие предметы в окна заведения и друг в друга, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Le Figaro.
Правоохранители изъяли у задержанных холодное оружие. В числе тех, кого взяли под стражу, оказались болельщики «Ниццы».
В ходе столкновений пострадали шесть человек.
Решающий матч за Кубок Франции состоится на стадионе «Стад де Франс» в пятницу. Начало встречи запланировано на 21:00 по местному времени (22:00 мск).