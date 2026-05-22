Двое пожилых жителей Подмосковья помогли задержать курьеров мошенников

— На телефон 63-летнего местного жителя позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ и других ведомств. Они сообщили, что якобы с его счета идут переводы на финансирование Вооруженных сил Украины. Для доказательства невиновности мужчине предложили задекларировать все сбережения, передав их «инкассатору». Однако гражданин заподозрил обман и немедленно обратился в полицию, — рассказали в Telegram-канале ведомства.