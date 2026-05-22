ВСУ нанесли удар по колледжу в луганском Старобельске. Главное

По информации телеканала «Вести Луганск», после прилетов начался крупный пожар, охвативший три здания. Спасатели МЧС извлекли из-под завалов четверых человек — трое из них выжили, один погиб. Под обломками могут оставаться еще более 10 человек, на месте дежурят психологи ведомства. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко рассказала, что сейчас медицинскую помощь оказывают 40 пострадавшим, среди которых 14 несовершеннолетних. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести. Все они госпитализированы в Луганскую республиканскую клиническую больницу, двоих тяжелых пациентов доставили туда санавиацией. В учреждении обучались будущие учителя начальных классов, воспитатели детских садов и специалисты архивного дела.