ВСУ нанесли удар по колледжу в луганском Старобельске. Главное

В ночь на 22 мая 2026 года украинские беспилотники нанесли прицельный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, в момент атаки в зданиях находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, есть погибшие. Помимо колледжа взрывами повреждены жилые дома, магазины и административные здания, в одном из домов ранен местный житель. Для прибывающих в город родителей студентов оперативно развернули пункт временного размещения.
По информации телеканала «Вести Луганск», после прилетов начался крупный пожар, охвативший три здания. Спасатели МЧС извлекли из-под завалов четверых человек — трое из них выжили, один погиб. Под обломками могут оставаться еще более 10 человек, на месте дежурят психологи ведомства. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко рассказала, что сейчас медицинскую помощь оказывают 40 пострадавшим, среди которых 14 несовершеннолетних. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести. Все они госпитализированы в Луганскую республиканскую клиническую больницу, двоих тяжелых пациентов доставили туда санавиацией. В учреждении обучались будущие учителя начальных классов, воспитатели детских садов и специалисты архивного дела.
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило по факту атаки уголовное дело о террористическом акте. Как уточнила представитель СК РФ Светлана Петренко, удар по общежитию с 86 студентами и дежурным сотрудником нанесли четыре беспилотника самолетного типа. В результате взрывов пятиэтажное здание полностью обрушилось до уровня второго этажа. Сейчас следственно-оперативная группа фиксирует показания очевидцев и проводит экспертизы для правовой оценки действий украинских военных.
Прокуратура Луганской Народной Республики взяла под особый контроль соблюдение прав всех пострадавших при атаке, а также организацию всесторонней поддержки их семей. Для координации взаимодействия экстренных служб и оперативного оказания помощи гражданам на месте происшествия работает прокурор Старобельского района Дмитрий Солонина.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что, по предварительным данным, в результате удара по колледжу погибли четыре человека. Аппарат омбудсмена ЛНР во главе с Анной Сорокой уже выехал на место ЧП для оказания оперативной помощи пострадавшим. По мнению Лантратовой, преднамеренный удар по объекту с детьми должен расцениваться как военное преступление.