Обломки БПЛА повредили объект инфраструктуры в Воронежской области

Семь украинских БПЛА сбиты над Воронежской областью минувшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев. Падение обломков одного беспилотника нанесло повреждения объекту инфраструктуры.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над Воронежской областью семь украинских беспилотников. Падение обломков одного из беспилотников привело к повреждениям на земле, сообщил губернатор Александр Гусев.

По словам главы области, воздушные цели ликвидировали на территорией двух городских округов и двух районов. «В результате падения обломков БПЛА в одном из районов области поврежден объект инфраструктуры», — сообщил Гусев.

Губернатор также подчеркнул, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. На данный момент в регионе сохраняется режим опасности атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше