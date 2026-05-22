Обломки БПЛА повредили объект инфраструктуры в Воронежской области

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над Воронежской областью семь украинских беспилотников. Падение обломков одного из беспилотников привело к повреждениям на земле, сообщил губернатор Александр Гусев.
По словам главы области, воздушные цели ликвидировали на территорией двух городских округов и двух районов. «В результате падения обломков БПЛА в одном из районов области поврежден объект инфраструктуры», — сообщил Гусев.
Губернатор также подчеркнул, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. На данный момент в регионе сохраняется режим опасности атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.