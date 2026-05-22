Уснул за рулём? Баскетболисты попали в смертельное ДТП после чемпионата

Баскетбольная команда «Бионорд Про» из Перми попала в серьёзное ДТП в Челябинской области, возвращаясь домой после чемпионата России. Рано утром 22 мая микроавтобус со спортсменами выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель погиб. Что именно произошло и в каком состоянии находятся пострадавшие, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Выехал на встречную полосу.
21 мая команда «Бионорд Про» стала победителем VII тандема «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3 в Магнитогорске. В финальном матче спортсмены одержали победу над столичным коллективом Lugang и завоевали золото мужского турнира. В составе играли Илья Богданов, Игорь Бурик, Александр Зуев и Станислав Шаров. С ними же на соревнования приехал оператор команды Денис Обметкин.
Утром 22 мая баскетболисты выехали домой в Пермь. Команда отправилась в путь на микроавтобусе «Мерседес-Бенц Спринтер», трансфер осуществляла подрядная организация. По предварительным данным, в 4:15 50-летний водитель по неизвестной причине (по информации chel.aif.ru, мужчина уснул за рулём) выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Газель» под управлением 40-летнего мужчины.
«В результате столкновения водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте, пять человек пострадали: трое пассажиров, находившихся в салоне “Мерседес-Бенц”, участники взрослой баскетбольной команды из Пермского края, а также водитель и пассажир автомобиля “Газель”. Все пострадавшие были пристёгнуты ремнями безопасности», — рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области.
Чемпионы России.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что один из сопровождающих команды прооперирован в больнице города Златоуст. Речь идёт об операторе команды Денисе Обметкине. В пресс-службе баскетбольного клуба «Парма» изданию 59.RU рассказали, что у него были сломаны рёбра. Кроме того, в аварии пострадали четверо, а не трое игроков. Это Илья Богданов, Игорь Бурик, Александр Зуев и Станислав Шаров. Они были госпитализированы с ушибами и лёгкими травмами.
Председатель Федерации баскетбола Пермского края Сергей Богуславский в беседе с корреспондентом perm.aif.ru объяснил, что сейчас спортсмены находятся в гостинице, а завтра утром должны приехать в краевую столицу на поезде. Он подтвердил, что в автобусе находились четыре спортсмена основной взрослой команды и сопровождающий. Среди них было два призёра летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
«Ехали четыре игрока и сопровождающий. Среди ребят были Станислав Шаров и Александр Зуев — призёры Олимпиады», — сообщил Сергей Богуславский.
Команда «Бионорд Про» — действующий чемпион России по баскетболу 3×3. В минувшем сезоне коллектив выиграл все турниры, в которых принимал участие: Кубок России, Суперкубок, Winline Чемпионат России, Red Square Cup, Moscow Open и Единую Континентальную Лигу. В «Парме» писали, что ранее ни одной российской команде не удавалось добиться такого идеального сезона.
«Скорейшего восстановления и сил».
Главным спонсором баскетбольной команды «Бионорд Про» является «Уральский завод противогололёдных материалов». Генеральный директор предприятия Дмитрий Пылёв отреагировал на произошедшее, отметив, что находится на связи со спортсменами и тренерским штабом. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего водителя.
«Со своей стороны будем оказывать всю необходимую помощь и поддержку. Ребята, скорейшего восстановления и сил! Вы настоящие бойцы и не раз доказывали это на баскетбольной площадке. Мы рядом с вами в эту трудную минуту!» — написал Дмитрий Пылёв.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан». Расследование продолжается.