Уснул за рулём? Баскетболисты попали в смертельное ДТП после чемпионата

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что один из сопровождающих команды прооперирован в больнице города Златоуст. Речь идёт об операторе команды Денисе Обметкине. В пресс-службе баскетбольного клуба «Парма» изданию 59.RU рассказали, что у него были сломаны рёбра. Кроме того, в аварии пострадали четверо, а не трое игроков. Это Илья Богданов, Игорь Бурик, Александр Зуев и Станислав Шаров. Они были госпитализированы с ушибами и лёгкими травмами.