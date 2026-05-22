Мосгортранс проводит проверку после ДТП с пострадавшими на юге Москвы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. ГУП «Мосгортранс» проводит проверку по факту ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса на юге Москвы. Всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка, сообщили ТАСС в предприятии.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня около 12:00 на Ереванской улице, в районе дома 8, произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса 850 маршрута. Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Мосгортранс проводит проверку по факту данного инцидента. Ситуация находится на личном контроле у генерального директора предприятия Н. А. Асаула. В настоящее время связываемся с пострадавшими, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат», — сказал собеседник агентства.