Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный водитель попал в ДТП при попытке скрыться от полицейских в Нижегородской области

В отношении нарушителя составлено два протокола.

Житель Арзамаса с признаками алкогольного опьянения попал в ДТП, пытаясь скрыться от полицейских в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло 17 мая. Отечественный автомобиль был замечен сотрудниками ГИБДД в Дальнеконстантиновском округе. Водитель попытался скрыться от полицейских и направился в сторону Арзамасского округа, где не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение и дорожный знак.

Водитель, который оказался безработным, не пострадал, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

«Водитель был отстранен от управления автомобилем и доставлен в ОВД, в отношении него составлено два административных протокола», — рассказали в МВД.

Ранее мы сообщали, что виновника резонансного ДТП на Похвалинском съезде могут лишить водительских прав.