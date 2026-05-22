Пьяный водитель попал в ДТП при попытке скрыться от полицейских в Нижегородской области

Житель Арзамаса с признаками алкогольного опьянения попал в ДТП, пытаясь скрыться от полицейских в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло 17 мая. Отечественный автомобиль был замечен сотрудниками ГИБДД в Дальнеконстантиновском округе. Водитель попытался скрыться от полицейских и направился в сторону Арзамасского округа, где не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение и дорожный знак.
Водитель, который оказался безработным, не пострадал, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
«Водитель был отстранен от управления автомобилем и доставлен в ОВД, в отношении него составлено два административных протокола», — рассказали в МВД.
