В Прикамье ликвидировали два лесных пожара на площади 1,7 гектара

Пожары зафиксировали в Красновишерском и Усть-Черновском участковых лесничествах.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае продолжает гореть лес. На этой неделе на территории зафиксировали два лесных пожара в Красновишерском и Усть-Черновском участковых лесничествах.

В Усть-Черновском участковом лесничестве Веслянского лесничества крупный лесной пожар на площади 1,6 га произошел вечером 19 мая. В его ликвидации прияли участие подразделения Гайнской лесопожарной станции и Гайнского отделения лесоохраны.

Пожарные приступили к работе по спасению леса в 18:15. На следующий день, 20 мая, в 06:00 пожара локализовали, в 10:00 — полностью ликвидировали.

На этом испытания огнем для пожарных не завершились. Вечером 20 мая система мониторинга ИСДМ «Рослесхоз» зарегистрировала лесной пожар на территории Красновишерского участкового лесничества. К 21:3о огонь распространился на площади 0,13 га. Возгорание полностью ликвидировали 21мая в 05:20.

Всего с начала пожароопасного сезона в Прикамье произошло девять лесных пожаров.

МЧС России предупреждает жителей региона о высокой пожарной опасности 4-го класса в субботу, 23 мая. Телефон вызова экстренных служб прежний — «112».

