Два пенсионера пострадали при ударе дрона ВСУ в Херсонской области

Владимир Сальдо сообщил об атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль в населенном пункте Раденск Алешкинского округа. Ранения получили мужчины 1943 и 1946 годов рождения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Двое пожилых жителей Херсонской области пострадали в результате ударов украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Беспилотник ВСУ ударил по гражданской машине, которая находилась рядом со зданием почты в населенном пункте Раденск Алешкинского округа. Ранения получили мужчины 1943 и 1946 годов рождения. «Несмотря на сохраняющуюся дроновую опасность, медики предпринимают всё возможное, чтобы помочь раненым», — написал Сальдо в мессенджере МАХ.

Кроме того, в течение суток под обстрелы украинских войск попали населенные пункты Каланчак и Таврийск. Там зафиксированы повреждения нескольких легковых автомобилей мирных жителей.