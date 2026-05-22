В воронежском супермаркете продавщица подставила подножку грабителю, чтобы его задержать

Продавщица в воронежском супермаркете не растерялась и помогла задержать грабителя. Инцидент произошел в продуктовом магазине улице Мира. Работница заметила, что молодой человек взял с полки упаковку зернового кофе за 1899 рублей и пошел к выходу, минуя кассу. Женщина погналась за парнем и поставила ему подножку, благодаря чему его удалось задержать подоспевшим сотрудникам ППС.