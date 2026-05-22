В воронежском супермаркете продавщица подставила подножку грабителю, чтобы его задержать

В магазине воронежец украл упаковку кофе, но бдительная продавщица догнала грабителя.

Источник: Комсомольская правда

Продавщица в воронежском супермаркете не растерялась и помогла задержать грабителя. Инцидент произошел в продуктовом магазине улице Мира. Работница заметила, что молодой человек взял с полки упаковку зернового кофе за 1899 рублей и пошел к выходу, минуя кассу. Женщина погналась за парнем и поставила ему подножку, благодаря чему его удалось задержать подоспевшим сотрудникам ППС.

В отделе полиции 20-летний воронежец признался, что похитил товар для дальнейшей перепродажи. За грабеж молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы.

