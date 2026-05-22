Объект инфраструктуры повреждён в Воронежской области при атаке БПЛА 22 мая

Семь БПЛА уничтожили в небе над двумя городскими округами и двумя районами Воронежской области в ночь на пятницу, 22 мая. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Предварительно, пострадавших нет. При падении обломков беспилотника в одном из районов региона был повреждён объект инфраструктуры.
На момент публикации на всей территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА, объявленный накануне вечером.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.