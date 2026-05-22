Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус сбил женщину на пешеходном переходе в Невском районе

63-летняя женщина попала в реанимацию.

Источник: Комсомольская правда

Автобус сбил женщину на пешеходном переходе в Невском районе днем 22 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло около девяти часов утра на Зольной улице. Водитель автобуса «Кинг Лонг» поворачивал налево на Октябрьскую набережную. В этот момент он не заметил пешехода и сбил ее. 63-летняя женщина получила тяжелые травмы. Врачи в реанимации борются за ее жизнь.

— За рулем автобуса был 53-летний мужчина. Полиция Невского района проводит проверку по факту ДТП. Сотрудники выясняют, что именно произошло на переходе, — сообщили в полиции.

Ранее «КП-Петербург» писала, что водитель фургона стал фигурантом уголовного дела за сопротивление полицейскому в Петербурге. Мужчина не только нарушал правила дорожного движения, но и протащил инспектора на капоте.