Автобус сбил женщину на пешеходном переходе в Невском районе днем 22 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
ДТП произошло около девяти часов утра на Зольной улице. Водитель автобуса «Кинг Лонг» поворачивал налево на Октябрьскую набережную. В этот момент он не заметил пешехода и сбил ее. 63-летняя женщина получила тяжелые травмы. Врачи в реанимации борются за ее жизнь.
— За рулем автобуса был 53-летний мужчина. Полиция Невского района проводит проверку по факту ДТП. Сотрудники выясняют, что именно произошло на переходе, — сообщили в полиции.
