Нижегородский электромонтер погиб на рабочем месте

В Нижегородской области на производстве ООО «Булат» случилась трагедия: погиб сотрудник предприятия. Информацию об этом подтвердили в Государственной инспекции труда по региону.
Инцидент произошёл утром 18 мая — точное время происшествия зафиксировано как 09:05. Жертвой несчастного случая стал электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
По имеющимся данным, в момент происшествия специалист выполнял подготовительные работы: он готовил питающий кабель козлового крана к удлинению. При этом детальная информация о конкретных обстоятельствах и точных причинах гибели работника пока остаётся невыясненной.
Сейчас инспекторы труда приступили к всестороннему расследованию случившегося. В рамках проверки специалисты намерены тщательно изучить все факторы и обстоятельства инцидента, чтобы установить первопричины произошедшего и сформировать исчерпывающую картину событий.
