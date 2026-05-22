Житель Белгородской области пострадал при детонации украинского дрона

В селе Ясные Зори Белгородского района беспилотник ВСУ сдетонировал на территории местного предприятия. В результате атаки ранения получил мирный житель, сообщили в оперативном штабе региона.
Пострадавший мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и мелкие осколочные ранения ноги.
В оперштабе уточнили, что врачи оперативно оказали пострадавшему всю необходимую помощь. Госпитализация мужчине не потребовалась, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.