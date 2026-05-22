Суд в Волгограде рассмотрит иск к Трахову о возврате госимущества

После конфискации имущества семья не торопится его освобождать.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области продолжается судебная тяжба вокруг конфискованного имущества. Волжский городской суд назначил предварительную подготовку дела по иску МТУ Росимущества к Рустему Трахову. Ведомство требует освободить объекты недвижимости и взыскать долг за их фактическое использование, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Ранее, 16 сентября 2025 года, Волжский городской суд уже удовлетворил требования первого заместителя Генпрокурора РФ. Тогда в интересах государства были конфискованы активы у Аслана Трахова, его родственников, включая Рустема Трахова, и доверенных лиц. Это имущество признали полученным с нарушением антикоррупционного законодательства.

Иск о выселении из этих объектов и взыскании задолженности поступил в Волжский городской суд 20 мая 2026 года. Предварительное заседание по подготовке дела к разбирательству назначили на 4 июня 2026 года в 12:30.