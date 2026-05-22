Вылетевшая из станка деталь сломала челюсть работнику в Нижнем Новгороде

Шлифовальщика госпитализировали с открытым переломом и рваными ранами.

Источник: Комсомольская правда

Работник нижегородских завода «Красный Якорь» получил тяжелые травмы прямо на рабочем месте. Во время шлифовки деталь вылетела из станка и ударила его. Об этом сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.

По данным ведомства, 28-летний шлифовальщик выполнял обработку детали на круглошлифовальном станке, когда заготовка неожиданно вырвалась и попала ему в шею. Мужчину экстренно госпитализировали, врачи диагностировали открытый оскольчатый перелом нижней челюсти и многочисленные ушибленно-рваные раны. Такие повреждения относятся к категории тяжелых.

Сейчас проводится расследование несчастного случая на производстве. Инспекторам предстоит выяснить, что именно пошло не так и были ли соблюдены требования безопасности.