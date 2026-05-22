Глава нижегородского минобра выразил соболезнования по трагедии в ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в ночь на 22 мая вражеские БПЛА прицельно атаковали учебный корпус и общежитие, в которых находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. В результате налета ранения различной степени тяжести получили 35 человек. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и следователи СК России, спасатели ведут разбор завалов.