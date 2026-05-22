Оператора-вымогателя отпустили из-под ареста, подельника оставили в СИЗО

Обвиняемому в вымогательстве Алексею Серовому смягчили меру пресечения. Вместо домашнего ареста ему установили запрет на ряд действий. С таким ходатайством вышел в суд следователь, разбирающийся в деле оператора одного из анонимных ТГ-каналов, уточнил «АиФ-Волгоград» представитель объединенной пресс-службы судов региона Александр Тюменцев.
Серовой не может общаться с другими участниками данного уголовного дела, пользоваться почтой, средствами связи и Интернетом. Он также должен являться к следователю по первому его вызову.
Что касается другого фигуранта, Виталия Кошелева, то его суд пока оставил в СИЗО — до 23 июня.
Следствие изначально было более лояльно к Серовому, что позволило наблюдателям предположить, что он заключил досудебное соглашение и активно сотрудничает с представителями ведомства.
Журналиста и оператора задержали в последних числах марта. Сообщалось, что они вымогали больше одного миллиона рублей у главврача одного из медучреждений региона.