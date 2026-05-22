Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оператора-вымогателя отпустили из-под ареста, подельника оставили в СИЗО

Следствие изначально было более лояльно к Серовому, что позволило наблюдателям предположить, что он заключил досудебное соглашение.

Обвиняемому в вымогательстве Алексею Серовому смягчили меру пресечения. Вместо домашнего ареста ему установили запрет на ряд действий. С таким ходатайством вышел в суд следователь, разбирающийся в деле оператора одного из анонимных ТГ-каналов, уточнил «АиФ-Волгоград» представитель объединенной пресс-службы судов региона Александр Тюменцев.

Серовой не может общаться с другими участниками данного уголовного дела, пользоваться почтой, средствами связи и Интернетом. Он также должен являться к следователю по первому его вызову.

Что касается другого фигуранта, Виталия Кошелева, то его суд пока оставил в СИЗО — до 23 июня.

Следствие изначально было более лояльно к Серовому, что позволило наблюдателям предположить, что он заключил досудебное соглашение и активно сотрудничает с представителями ведомства.

Журналиста и оператора задержали в последних числах марта. Сообщалось, что они вымогали больше одного миллиона рублей у главврача одного из медучреждений региона.