На стройке ЖК в Петербурге нашли авиабомбу времен ВОВ

Строительство нового жилого комплекса на Полюстровском проспекте в Санкт-Петербурге временно приостановили из-за обнаружения боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Источник: Коммерсантъ

Опасную находку обнаружили во время строительных работ. Ситуацию осложняло то, что рядом со стройплощадкой расположены жилые дома.

На место прибыла пиротехническая группа Невского спасательного центра МЧС России. После обследования специалисты установили, что найденный предмет является фугасной авиабомбой ФАБ-250.

Несмотря на сложное расположение — боеприпас находился глубоко в фундаменте здания, — его состояние позволило безопасно извлечь находку из грунта.

На время проведения операции людей из опасной зоны эвакуировали. Пиротехники с соблюдением всех мер безопасности подняли авиабомбу, погрузили ее в служебный КамАЗ и вывезли на специальный полигон.

Позже боеприпас уничтожили методом контролируемого подрыва.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
