В Барнауле произошел пожар на газовой заправке

Спасатели ликвидируют пожар на газовой заправочной станции в Барнауле. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.
«По проспекту Энергетиков произошел пожар на газовой заправочной станции… Пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX.
На месте возгорания развернута групировка из 46 человек и 14 единиц техники. Детали происшествия уточняются.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше