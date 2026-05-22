Звал к себе домой. Тренер совращал школьниц под предлогом массажа

Ростовский областной суд поставил жирную точку в одном из самых резонансных дел региона: апелляция бывшего Заслуженного тренера России по лёгкой атлетике Владимира Д., осуждённого на 15 лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, отклонена, приговор вступил в законную силу.
История расколола Волгодонск надвое: пока следствие и суд искали доказательства, многие родители и бывшие ученики продолжали называть обвинения бредом и верить в невиновность наставника.
«Лечебный массаж».
Два года назад вся эта идиллия рухнула. Общественности стали известны шокирующие подробности. 62-летний тренер использовал авторитет и беспрекословное доверие детей, чтобы делать ужасные вещи. Под предлогом проведения специального восстановительного массажа, якобы необходимого для улучшения спортивных результатов, он приглашал девочек 12−13 лет к себе домой.
В стенах своей квартиры Владимир Д., установлено судом, совершал действия сексуального характера, прекрасно осознавая, что потерпевшие не достигли 14 лет. От рук педофила пострадали три воспитанницы.
Задержали тренера 15 января. Ему инкриминировали сразу четыре статьи Уголовного кодекса: половую связь с лицом до шестнадцати лет, половую связь с ребёнком, развратные действия без насилия в отношении двух и более несовершеннолетних, а также насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния.
Владимир Д. свою вину так и не признал, однако суд счёл собранные доказательства исчерпывающими.
Волгодонской районный суд Ростовской области вынес приговор: 15 лет колонии строгого режима, 12 лет запрета на любую деятельность, связанную с обучением и воспитанием детей, два года ограничения свободы после освобождения, лишение почётного звания «Заслуженный тренер России» и обязательное амбулаторное наблюдение у врача-психиатра на период отбывания наказания.
Никто не верил.
На странице тренера в социальных сетях, которая до сих пор не закрыта и находится в свободном доступе, десятки фотографий с торжественных награждений: юные спортсменки с медалями на шее, сияющие улыбками, стоят на пьедестале почёта. Эти снимки датированы 2024 годом, когда тренер ещё работал.
Здесь же портреты самого тренера: он обнимает воспитанниц то за плечи, то за талию, крепко прижимая к себе. Кажется, будто все выглядят радостными.
Судя по содержанию страницы, тренера интересовал исключительно спорт: в подписках — специализированные каналы и новостные паблики о лёгкой атлетике, никаких личных интересов или отвлечённых тем.
Более тридцати лет он готовил молодых легкоатлетов, вывел на мировую арену несколько чемпионов и десятки победителей российских первенств.
Воспитанник детдома, в юности страдавший от проблем с сосудами ног, Владимир Д. по совету врачей занялся бегом. Позже он основал местную спортивную школу. Город гордился им, люди верили в его честность и преданность делу. Но следствие и суд раскрыли истинную сущность тренера.
Владимира Д. приговор не устроил. Он подал апелляцию.
«Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда признала законным и обоснованным приговор Волгодонского районного суда от 14 ноября 2025 года в отношении жителя Ростовской области, осужденного за насильственные действия сексуального характера, половое сношение и совершение развратных действий», — подчеркнули в инстанции.
Те самые радостные фотографии с награждений, которые до сих пор размещены в открытом доступе на странице Владимира Д., теперь выглядят иначе — как напоминание, насколько обманчивой может быть внешняя сторона медали.
Личные границы.
О том, как родителям правильно рассказать своим детям про личные границы, чтобы они не стали жертвами педофила, rostov.aif.ru рассказала семейный психолог Ольга Богданова.
«Формирование здоровых личных границ у ребёнка — одна из ключевых задач воспитания. Это не просто “правила приличия”, а фундамент безопасности, самоуважения и доверия к миру», — говорит психолог.
Она советует называть интимные части тела своими именами. Подчёркивает, что это не «неудобные» слова, а анатомия.
«Когда ребёнок знает правильные термины, он точнее описывает ситуацию, если что-то пойдёт не так, и не чувствует, что его тело — “запретная тема”», — рассказывает психолог.
Кроме того, утверждает Ольга Богданова, ребёнку нужно объяснить правило «своих» и «чужих» прикосновений. Ближе к 10−11 годам можно говорить открыто о физиологии. Важно подчёркивать: это нормально, естественно, не стыдно.
«Когда ребёнок чувствует, что тема тела запретная, он учится молчать. А молчание — риск. Главная установка, которую важно сформировать: “Моё тело — моё”. Я имею право сказать “нет”. Если кто-то нарушает мои границы — я сразу расскажу взрослому, которому доверяю», — отмечает эксперт.
Специалист подчёркивает, что это профилактика насилия и вклад в психологическое здоровье подростка.