Волжский горсуд назначил дату рассмотрения дела семейства экс-судей Траховых

В Волжском городском суде Волгоградской области 4 июня состоится рассмотрение дела по иску МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея к Трахову Рустему Аслановичу об освобождении объектов недвижимости и взыскании задолженности за их фактическое использование. Об этом 22 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.