В Челябинске 18‑летняя дочь погибшего бойца СВО лишилась 7,5 млн рублей

Девушку обманули мошенники.

Источник: 1obl.ru

В Челябинске жертвой телефонных мошенников стала 18‑летняя девушка — дочь бойца, погибшего в зоне специальной военной операции. Она потеряла около 7,5 миллиона рублей. Это была государственная выплата, полученная за гибель отца, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Злоумышленник сообщил девушке по телефону, что как дочери погибшего ей полагаются дополнительные выплаты. А для их получения попросил назвать код из СМС. Девушка его продиктовала.

Сразу после этого дочери бойца позвонил «представитель силового ведомства». Он заявил, что неизвестный получил доступ к ее личному кабинету на портале «Госуслуги» и вот-вот спишет все деньги. Спасти средства можно только переводом на «безопасные счета».

Часть средств челябинка перевела через банкомат на продиктованные счета, а другую часть передала курьеру. Общий ущерб составил около 7,5 миллиона рублей — практически вся сумма, полученная девушкой после гибели отца.

Возбуждено уголовное дело.