Картельный сговор маршрутчиков вскрыло УФАС в Михайловке

Волгоградское УФАС уличило пятерых частных перевозчиков в Михайловке в картельном сговоре. Как сообщили в антимонопольном органе, в августе 2025 года коммерсанты одновременно подняли тарифы на проезд в маршрутках на 25% — с 40 до 50 рублей.