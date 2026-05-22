В Сочи ликвидировали нарколабораторию

Организаторы нарколаборатории задержаны в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи ликвидировали нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Полицейскими задержаны 25-летний и 27-летний местный жители. В квартире одного из подозреваемых на улице Чехова оперативники обнаружили и изъяли стеклянный стакан с веществом коричневого цвета, пластиковую емкость с остатками вещества и упаковку с капсулами.

Экспертиза показала, что изъятое вещество — мефедрон общей массой более 870 граммов. Позже оперативники обнаружили и изъяли в лесу спрятанное лабораторное оборудование и канистры с прекурсорами для производства наркотика.

«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Подозреваемые заключены под стражу.