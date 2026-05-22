Лантратова держит на контроле ситуацию в школе, где на уроке взорвалась петарда

Федеральный омбудсмен Яна Лантратова держит на контроле вопиющую историю, которая произошла в одной из школ города Чайковский Пермского края. Там прямо на уроке взорвалась петарда. Пострадали пятиклассники, дети получили ожоги. Одному ребенку потребовалась госпитализация.
Уполномоченный по правам человека направила обращения губернатору края Дмитрию Махонину и омбудсмену Игорю Сапко с просьбой оказать всю необходимую помощь пострадавшим детям и их семьям. В том числе медицинскую, психологическую и правовую, если она потребуется.
«Школа должна быть для ребенка безопасным местом. Важно разобраться, как пиротехника оказалась там. Почему это стало возможным. Были ли соблюдены меры безопасности. Как работала профилактика. И что нужно изменить, чтобы подобное больше не повторилось», — написала омбудсмен в своем канале в мессенджере «Макс».